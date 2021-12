“Per sempre nei miei più bei ricordi”: il commosso ricordo di Verdone per la scomparsa dell’amico – collega (Di giovedì 30 dicembre 2021) È morto oggi, 30 Dicembre, Renato Scarpa, uno degli storici attori del cinema italiano. Era entrato nel cuore del pubblico italiano con il film ‘Un sacco bello‘ del 1980, dove interpretava il ruolo di Sergio, l’amico di Verdone. Ad annunciare la morte dell’attore è stato il quotidiano romano ‘Il Messaggero‘. Secondo le informazioni, “Renato Scarpa è morto nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde”. A quanto pare Scarpa si è sentito male nel primo pomeriggio. I familiari hanno subito chiamato il 118 e insieme all’ambulanza sono arrivati in casa dell’attore anche i carabinieri. Non c’è stato nulla da fare purtroppo, e la morte è stata attribuita a cause naturali. LEGGI ANCHE => “Gli ho già preparato il funerale”: preoccupazione per Al Bano. Cosa succede? Renato Scarpa era un attore caratterista, aveva esordito nel mondo del grande schermo negli ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 dicembre 2021) È morto oggi, 30 Dicembre, Renato Scarpa, uno degli storici attori del cinema italiano. Era entrato nel cuore del pubblico italiano con il film ‘Un sacco bello‘ del 1980, dove interpretava il ruolo di Sergio, l’amico di. Ad annunciare la morte dell’attore è stato il quotidiano romano ‘Il Messaggero‘. Secondo le informazioni, “Renato Scarpa è morto nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde”. A quanto pare Scarpa si è sentito male nel primo pomeriggio. I familiari hanno subito chiamato il 118 e insieme all’ambulanza sono arrivati in casa dell’attore anche i carabinieri. Non c’è stato nulla da fare purtroppo, e la morte è stata attribuita a cause naturali. LEGGI ANCHE => “Gli ho già preparato il funerale”: preoccupazione per Al Bano. Cosa succede? Renato Scarpa era un attore caratterista, aveva esordito nel mondo del grande schermo negli ...

