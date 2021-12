Non è vero…ma ci credo in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Amanti della commedia napoletana, fermi tutti, che Rai 5 ha in serbo per voi un’opera un’opera di tanto rispetto. Si tratta di Non è vero… ma ci, che ricordiamo è andata per la prima volta innel 1942. Chi i protagonisti se non gli encomiabile fratelli de Filippo, che hanno scritto un pezzo di storia del teatro e di tutta Napoli. In questa commedia qui, Eduard e Titina de Filippo lavorano bravi a braccio in quello che è un vero e proprio capolavoro comico di tutta la produzione teatrale di Peppino. Il tema ricorrente Per chi non sapesse la trama, ricordiamo che il tema ricorrente in quest’opera è quello che di solito si palesa in tutta la drammaturgia dei De Filippo. Ci sta il tema della superstizione in particolare, che è per i fratelli De Filippo un emblema importante in quella che è la disperata lotta disperata in cui nonostante tutto ...