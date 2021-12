Movida violenta a Formia | il Pd | “Vanno incrementati i controlli della Polizia locale”

Advertising

Il Faro online

ad Eboli , in piazza della Repubblica, nel pomeriggio della Vigilia. Per ragioni da accertare, alcuni giovani hanno iniziato a litigare: dalle parole si è passati ai fatti con il volo ...il giorno della vigilia in Piazza ad Eboli. Una rissa è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Protagonisti alcuni giovanissimi, forse in preda ad alcool o sostanze stupefacenti che hanno ...Il Pd di Formia rivolge l’appello affinchè la Municipale garantisca la sicurezza nei luoghi della movida. “Particolare attenzione – sottolinea il Pd – dovrà essere riservata alle zone usualmente ...StampaMovida violenta il giorno della vigilia in Piazza ad Eboli. Una rissa è avvenuta nel pomeriggio di oggi. Protagonisti alcuni giovanissimi, forse in preda ad alcool o sostanze stupefacenti che ha ...