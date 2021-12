Manovra, Meloni: “Gravissimo atto di arroganza, Fratelli d’Italia scriverà a Mattarella” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “Fratelli d’Italia scriverà al Presidente della Repubblica Mattarella per denunciare il Gravissimo atto di arroganza che il Governo Draghi ha commesso nei confronti del Parlamento sull’esame della Manovra finanziaria. L’Esecutivo e la sua maggioranza hanno espropriato le Camere del diritto di esaminare la legge più importante dello Stato e hanno violato ogni regola prevista sui tempi di discussione, imponendo inoltre maxi-emendamenti e voto di fiducia. Peraltro, il risultato finale è una legge di bilancio senz’anima, che non ha una strategia complessiva per uscire dalla crisi economica, sostenere le imprese e rilanciare l’occupazione. Una maggioranza sgangherata che produce una finanziaria altrettanto inadeguata, riempita di marchette per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “al Presidente della Repubblicaper denunciare ildiche il Governo Draghi ha commesso nei confronti del Parlamento sull’esame dellafinanziaria. L’Esecutivo e la sua maggioranza hanno espropriato le Camere del diritto di esaminare la legge più importante dello Stato e hanno violato ogni regola prevista sui tempi di discussione, imponendo inoltre maxi-emendamenti e voto di fiducia. Peraltro, il risultato finale è una legge di bilancio senz’anima, che non ha una strategia complessiva per uscire dalla crisi economica, sostenere le imprese e rilanciare l’occupazione. Una maggioranza sgangherata che produce una finanziaria altrettanto inadeguata, riempita di marchette per ...

