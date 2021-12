Manovra 2022, fiducia anche alla Camera: dall’Irpef al bonus tv, tutte le novità (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Manovra 2022 si appresta a diventare legge. Dopo la fiducia al Senato del 23 dicembre, infatti, nella notte del 29 dicembre è arrivata anche la riconferma della fiducia alla Camera, con 414 voti favorevoli e con 47 voti contrari, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge di Bilancio. Dal taglio di Irpef e Irap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento del bonus tv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse le novità presentate in Senato per la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazio anche per il Giubileo del ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lasi appresta a diventare legge. Dopo laal Senato del 23 dicembre, infatti, nella notte del 29 dicembre è arrivatala riconferma della, con 414 voti favorevoli e con 47 voti contrari, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge di Bilancio. Dal taglio di Irpef e Irap ai nuovi aiuti contro l’aumento delle bollette, dal rifinanziamento deltv alle nuove norme su patent box e alle misure in sostegno dei danni causati dagli incendi in Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, sono diverse lepresentate in Senato per la Legge di Bilancio. Tra le misure, c’è spazioper il Giubileo del ...

Advertising

FNInfermieri : Allarme carenza e #formazione : nella'Manovra' 2022 il #Governo dimentica gli #infermieri. Spariti gli unici due e… - petergomezblog : Manovra, c’è il divieto di allevare e uccidere animali per ricavare pellicce: stop entro gennaio 2022… - carlosibilia : Con l'emendamento alla manovra, estendiamo il #superbonus per le case unifamiliari a tutto il 2022 cancellando il p… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Manovra, ok della Camera alla fiducia. Oggi il voto finale - SkyTG24 : Manovra, ok della Camera alla fiducia. Oggi il voto finale -