Juventus Napoli, c’è un altro positivo: partita sempre più a rischio (Di giovedì 30 dicembre 2021) A pochi giorni dal big match dello Stadium, tra Juventus e Napoli, arrivano clamorose novità sulle condizioni di Osimhen. La Serie A è pronta a ripartire; il sei gennaio le squadre torneranno in campo per il primo appuntamento del 2022. Il calendario mette subito due big match: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Per quanto riguarda il match dello Stadium, si affronteranno (anche se va monitorata la situazione Covid) due squadre che stanno attraversando uno stato di forma completamente diverso. I bianconeri hanno saputo sfruttare il calendario favorevole e, con tredici punti conquistati su quindici disponibili, si sono avvicinati sensibilmente al quarto posto. Allegri, per il big match, potrà contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e Dybala. Decisamente opposta la situazione che sta vivendo il Napoli; i ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) A pochi giorni dal big match dello Stadium, tra, arrivano clamorose novità sulle condizioni di Osimhen. La Serie A è pronta a ripartire; il sei gennaio le squadre torneranno in campo per il primo appuntamento del 2022. Il calendario mette subito due big match: Milan-Roma e. Per quanto riguarda il match dello Stadium, si affronteranno (anche se va monitorata la situazione Covid) due squadre che stanno attraversando uno stato di forma completamente diverso. I bianconeri hanno saputo sfruttare il calendario favorevole e, con tredici punti conquistati su quindici disponibili, si sono avvicinati sensibilmente al quarto posto. Allegri, per il big match, potrà contare sui recuperi di Chiellini, Chiesa e Dybala. Decisamente opposta la situazione che sta vivendo il; i ...

