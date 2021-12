Gli stivaletti neri di Belén Rodriguez sono il must have dell’inverno 2021/2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Belén Rodriguez sta trascorrendo queste festività natalizie libera da impegni lavorativi e godendosi appieno la sua famiglia. La showgirl argentina, però, non ha certo dimenticato i suoi follower, con i quali ama condividere outfit meravigliosi e semplici momenti di vita quotidiana trascorsi con la piccola Luna Marì e Santiago. Vi raccomandiamo... Piccola e stilosa: la borsa di Belén Rodriguez è un must have di stagione Tra i tanti scatti condivisi su Instagram, (c’è anche quello di un paio di stivaletti firmati The Attico davvero speciali: in skin nera e stile camperos, sono il trend irrinunciabile della stagione invernale 2021-2022. Comodi, con la punta ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021)sta trascorrendo queste festività natalizie libera da impegni lavorativi e godendosi appieno la sua famiglia. La showgirl argentina, però, non ha certo dimenticato i suoi follower, con i quali ama condividere outfit meravigliosi e semplici momenti di vita quotidiana trascorsi con la piccola Luna Marì e Santiago. Vi raccomandiamo... Piccola e stilosa: la borsa diè undi stagione Tra i tanti scatti condivisi su Instagram, (c’è anche quello di un paio difirmati The Attico davvero speciali: in skin nera e stile camperos,il trend irrinunciabile della stagione invernale. Comodi, con la punta ...

