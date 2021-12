Gf Vip | Soleil aveva previsto tutto | cosa ha fatto Sophie con Alessandro Basciano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il triangolo formato daCodegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato delragione? Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from ...

Il triangolo formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato del tutto:aveva ragione? Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.comSorge, gaffe con Valeria Marini/ "Boom non la conosce nessuno, a ma è tua?" Il giorno dopo gli autori del Grande Fratello2021 hanno chiamatoin confessionale per chiederle di ...Nella puntata del 27 dicembre del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié ha nominato Alessandro Basciano. Lui l’ha scoperto qualche giorno dopo da Sophie Codegoni, rimanendo decisamente sorpreso. Nell' ...Il triangolo formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato del tutto: Soleil aveva ragione? Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy ...