Domenico non ce l’ha fatta. 25 anni, lottava in ospedale dopo un terribile malore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una terribile notizia ha sconvolto la Campania. Domenico De Siano è deceduto a soli 25 anni dopo aver lottato a lungo in un letto di ospedale. Alcuni mesi fa era stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale e sin da subito erano parse molto serie le sue condizioni di salute. Poi era comunque stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso e da lì in poi è iniziata una battaglia. Ovviamente i suoi familiari speravano di poter ricevere comunicazioni migliori dai medici, ma non è avvenuto il miracolo. Domenico De Siano si è infatti spento nelle scorse ore all’interno del nosocomio ‘La Schiana’ del comune di Pozzuoli. Era originario del paese di Forio, nel napoletano. Aveva una passione enorme nei confronti del mondo dello sport, infatti i primi a salutarlo e ad omaggiarlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unanotizia ha sconvolto la Campania.De Siano è deceduto a soli 25aver lottato a lungo in un letto di. Alcuni mesi fa era stato colpito improvvisamente da un’ischemia cerebrale e sin da subito erano parse molto serie le sue condizioni di salute. Poi era comunque stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso e da lì in poi è iniziata una battaglia. Ovviamente i suoi familiari speravano di poter ricevere comunicazioni migliori dai medici, ma non è avvenuto il miracolo.De Siano si è infatti spento nelle scorse ore all’interno del nosocomio ‘La Schiana’ del comune di Pozzuoli. Era originario del paese di Forio, nel napoletano. Aveva una passione enorme nei confronti del mondo dello sport, infatti i primi a salutarlo e ad omaggiarlo ...

