Diana Del Bufalo travolta da critiche per dichiarazioni no vax (Di venerdì 31 dicembre 2021) In tendenza su Twitter, Diana Del Bufalo ha scalato le classifiche dei più visti e commentati dei social grazie alle ultime recenti affermazioni sul vaccino verso cui ha espresso le sue perplessità. L`attrice e cantante, voce del personaggio del film Disney Encanto e protagonista della seconda stagione di LOL su Amazon Prime, ha affidato a una diretta Instagram (1,7 milioni di follower) il suo punto di vista, ripreso dal giornalista Domenico Marocchi e subito diventato destinatario di una critica corale da parte degli utenti. L`attrice ha dichiarato che lei non si vaccinerà perché le è stato sconsigliato, si fida del suo istinto e vuole fare esperienza. Solo una parte della contestata diretta social è però stata rilanciata sul social network, quello in cui Diana Del Bufalo rispondeva seccata a chi le chiedeva ...

