De Luca critica il governo | ' Misure insufficienti | serve il lockdown per i no - vax'

Ultime Notizie dalla rete : Luca critica

Unamolto severa da parte di chi ha sempre scelto fin dall'inizio la linea del rigore come unica ... Lo denuncia, in una nota, il governatore della Campania, Vincenzo De. 'Si prosegue - ...Se i ricoveri in area nonarriveranno al 30%, il Veneto passer in zona arancione ha chiarito il 27 dicembreZaia, governatore del Veneto, ammonendo sul rischio del cambio di colore il 10 ...Il presidente della regione Campania: "Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso, e contemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile".Governatore campano: 'Confusione indescrivibile e incontrollabile'. Toti: 'Serviva il super pass al lavoro, esecutivo timido'. Boccia : 'Obbligo vaccinale nonpiu'rinviabile'. (ANSA) ...