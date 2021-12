**Covid: Italexit invia diffida a capo Stato, 'dl approvato ieri in Cdm è incostituzionale'** (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre, di un nuovo decreto legge contenente 'misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19', i senatori di Italexit Gianluigi Paragone, Carlo Martelli e Mario Giarrusso hanno presentato una diffida a Sergio Mattarella nella quale chiedono che il suddetto decreto non sia controfirmato dal capo dello Stato a causa della sua palese incostituzionalità". Si legge in una nota di Italexit. "Tra le nuove misure introdotte vi sarebbe l'obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” al fine di poter accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico. La Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa prevede che 'fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "In seguito all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre, di un nuovo decreto legge contenente 'misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19', i senatori diGianluigi Paragone, Carlo Martelli e Mario Giarrusso hanno presentato unaa Sergio Mattarella nella quale chiedono che il suddetto decreto non sia controfirmato daldelloa causa della sua palese incostituzionalità". Si legge in una nota di. "Tra le nuove misure introdotte vi sarebbe l'obbligo di essere muniti della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” al fine di poter accedere a tutti i servizi di trasporto pubblico. La Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa prevede che 'fino a ...

