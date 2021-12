Confcommercio Napoli | Shopping e saldi in sicurezza | ma si rafforzino ulteriormente i controlli

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “innei negozi della città senza eccessivi allarmismi”. Questo l’invito rivolto soprattutto a chi deve controllare gli assembramenti per le strade cittadine da parte dei vertici di. “I nostri negozi sono luoghi sicuri dove poter acquistare in tutta tranquillità con l’obbligo delle mascherine assicurato e dove tutti i nostri dipendenti sono forniti di Green pass. Piuttosto e’ necessario garantire la tranquillità della cittadinanza per le strade dove si creano particolari assembramenti che possono rappresentare un momento di pericolo. Chiediamo di rafforzarein questo periodo delle festività di fine anno e mi sento di rivolgere un invito a tutta la popolazione a continuare nelle vaccinazioni che ...

Il vescovo diha officiato la messa di Antonio Morione alla chiesa del Carmine di Torre ... consigliere Regionale di Europa Verde e Giuseppe Manto, presidente di. L'OMELIA. Don ......It " Folk Artisti e Festival Folk Anat e Asmea Promoter Silb " Club e Discoteche Fipe/...di Negozi di Strumenti Musicali Fiere del Disco Music Day Roma e altre citta' Discodays...NAPOLI – È questo l’invito rivolto soprattutto a chi deve controllare gli assembramenti per le strade cittadine da parte dei vertici di Confcommercio. “I nostri negozi sono luoghi sicuri dove poter ac ...Gourmet, tradizionali o delivery ma piovono disdette. Grandi alberghi e trattorie alle prese con le rinunce (30 per cento) per l'emergenza sanitaria ma ...