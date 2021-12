Caso Epstein, Ghislaine Maxwell condannata dalla giuria: “Abusava di minorenni insieme all’ex compagno” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finisce uno dei processi più seguiti degli ultimi anni: un tribunale di New York ieri ha giudicato Ghislaine Maxwell colpevole di aver cospirato per anni insieme all’ex compagno Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di minorenni. La decisione presa all’unanimità dalla giuria potrebbe costare fino a 65 anni di carcere alla figlia del miliardario britannico Robert Maxwell, morto misteriosamente nel 1991. Da inizio anni ’90 era legata 90 all’influente finanziere Epstein, morto nel 2019 in carcere, dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia. Maxwell era stata arrestata quasi un anno dopo il suo suicidio, dopo mesi di ricerche, e accusata di aver preso ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finisce uno dei processi più seguiti degli ultimi anni: un tribunale di New York ieri ha giudicatocolpevole di aver cospirato per anniJeffreyper reclutare e abusare sessualmente di. La decisione presa all’unanimitàpotrebbe costare fino a 65 anni di carcere alla figlia del miliardario britannico Robert, morto misteriosamente nel 1991. Da inizio anni ’90 era legata 90 all’influente finanziere, morto nel 2019 in carcere, dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia.era stata arrestata quasi un anno dopo il suo suicidio, dopo mesi di ricerche, e accusata di aver preso ...

