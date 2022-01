Asl: “Ecco gli hub vaccinali aperti di mattina. Al via le prenotazioni” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Asl Salerno: “Dal 30 dicembre sarà possibile effettuare la prenotazione ed i centri vaccinali saranno aperti anche di mattina”. La nota specifica: “Agevolare il proseguimento della campagna vaccinale ed evitare disagi. L’Asl Salerno ha potenziato l’attuale offerta dei centri di somministrazione. La decisione è stata presa anche a seguito di un incontro con il Comune di Salerno. In un’ottica di cooperazione e grande interlocuzione, è stato studiato un piano organizzativo che possa rispondere alle tante richieste di vaccinazione giunte in questo ultimo periodo. Si precisa inoltre che dal 30 dicembre è possibile prenotarsi al seguente link https://opendayvaccini.soresa.it oppure tramite la app e-covid Sinfonia”.Orari centri vaccinaliSant’Eustachio 30 dicembre 2021 e dal 2 gennaio 2022: ore 9.30-13/ 15-19.Teatro ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Asl Salerno: “Dal 30 dicembre sarà possibile effettuare la prenotazione ed i centrisarannoanche di”. La nota specifica: “Agevolare il proseguimento della campagna vaccinale ed evitare disagi. L’Asl Salerno ha potenziato l’attuale offerta dei centri di somministrazione. La decisione è stata presa anche a seguito di un incontro con il Comune di Salerno. In un’ottica di cooperazione e grande interlocuzione, è stato studiato un piano organizzativo che possa rispondere alle tante richieste di vaccinazione giunte in questo ultimo periodo. Si precisa inoltre che dal 30 dicembre è possibile prenotarsi al seguente link https://opendayvaccini.soresa.it oppure tramite la app e-covid Sinfonia”.Orari centriSant’Eustachio 30 dicembre 2021 e dal 2 gennaio 2022: ore 9.30-13/ 15-19.Teatro ...

