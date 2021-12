Ascolti tv mercoledì 29 dicembre 2021 | scopri i programmi più visti in prime time

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia deglitv inieri29? In una serata di scontro tra film di Natale sulle ammiraglie in chiaro, la tv rispolvera i grandi classici e la nuova e undicesima stagione di MasterChef Italia In dettaglio li troverete in quest’articolo dopo le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.