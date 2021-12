Al Bano e la sua anima gemella | un rapporto “segreto” che va avanti da oltre 30 anni

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ale quella compagna di una vita che non lo abbandona mai. Ecco il suo gioiello più grande: vi sveliamo tutto Quando si parla di AlCarrisi si pensa inevitabilmente, oggi, ad altri due nomi: Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai saputo controllare il clamore L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Rzc_______ : RT @rtl1025: ?? Il #LeonediCellino rivela di aver contratto di #Coronavirus, ma rassicura tutti: 'Sto bene, ho fatto la #terzadose di vaccin… - rtl1025 : ?? Il #LeonediCellino rivela di aver contratto di #Coronavirus, ma rassicura tutti: 'Sto bene, ho fatto la… - MondoTV241 : Al Bano positivo al COVID salta la sua presenza al Capodanno di Canale 5 - Borderline_24 : Al Bano positivo al Covid, annullata la sua presenza a #Bari per il #Capodanno - alenanni7_hub : @INYOUREYESZ4YN aggiungi anche che lui sembra al bano nei tempi migliori della sua carriera -

Ultime Notizie dalla rete : Bano sua

Cucino e cammino nel bosco" Alpositivo. Com'è possibile? "Non riesco a spiegarmelo. Ho fatto ...madre è mancata prima che scoppiasse l'epidemia. "Se n'è andata in punta di piedi l'11 dicembre ...Albano Carrisis, 78 anni, nel video indossa un golf blu e cappello e parla dallatenuta. 'Sono ... Alai No Vax: 'Non li capisco, stessero attenti anche loro' 'Mettiamoci un po' ironia, un po' ...Ma, se questo può consolare i fans, pare proprio che sia asintomatico e che quindi non abbia nessun tipo di dolore. Anzi, in una recente intervista a un noto quotidiano, Al Bano ha rivelato persino di ...Torna a parlare l'infettivologo Matteo Bassetti. Ospite a Rete 4 di Zona Bianca, l'esperto ha espresso il suo parere sulle persone che si ...