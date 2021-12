A1 Scandicci: incidente fra 1 mezzo pesante e 6 autovetture, intervento dei vigili del fuoco (Di giovedì 30 dicembre 2021) I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in autostrada A1 direzione sud, poco prima dell'uscita Impruneta, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e 6 autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ideldel comando di Firenze stanno intervenendo in autostrada A1 direzione sud, poco prima dell'uscita Impruneta, per unstradale che ha visto coinvolti une 6L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : A1 Scandicci: incidente fra 1 mezzo pesante e 6 autovetture, intervento dei vigili del fuoco - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 5 km di coda per incidente al km 295+600 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Roma CODA di 5 km per incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Sud dal km 288 - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 4 km di coda per incidente al km 295+600 tra Firenze Scandicci e Firenze Sud #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRadio : [AGG]???????? Coda di 4 km tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta per incidente > Roma #Luceverde -

Ultime Notizie dalla rete : Scandicci incidente Incidente in FI - PI - LI, traffico in tilt. Quattro feriti, anche due bambini ... si è verificato anche un altro incidente che ha causato anche qui non poche file, questa volta tra Lastra a Signa e lo svincolo Firenze Scandicci.

Incidenti e cantieri mettono ko il traffico Sulla Firenze - Pisa - Livorno in direzione Firenze tra Lastra a Signa e Scandicci è stato un altro incidente al chilometro 5+600 a provocare code consistenti, anche perché in conseguenza la ...

Apprensione in città per l’ex consigliere Leonardo Tomassoli LA NAZIONE A1, maxi incidente all’altezza di Impruneta: 11 feriti Maxi incidente questa mattina, giovedì 30 dicembre, sull’A1 nel tratto fiorentino. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Firenze sull’autostrada A1, in direzione sud, poco prima del ...

A1 Scandicci: incidente fra 1 mezzo pesante e 6 autovetture, intervento dei vigili del fuoco I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in autostrada A1 direzione sud, poco prima dell'uscita Impruneta, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un mezzo pesante e 6 au ...

