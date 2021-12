“Via a parametro zero”: Juve, l’annuncio ufficiale che fa esultare Allegri (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il centrocampista si libererà a parametro zero e ora la Juve monitora la situazione: il comunicato ufficiale non lascia alcun dubbio Il Borussia Monchengladbach ha pubblicato, sui propri canali ufficiali, un comunicato con cui ha dichiarato che Denis Zakaria partirà a giugno. Il centrocampista, infatti, è in scadenza di contratto proprio il 30 giugno 2022 e ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il centrocampista si libererà ae ora lamonitora la situazione: il comunicatonon lascia alcun dubbio Il Borussia Monchengladbach ha pubblicato, sui propri canali ufficiali, un comunicato con cui ha dichiarato che Denis Zakaria partirà a giugno. Il centrocampista, infatti, è in scadenza di contratto proprio il 30 giugno 2022 e ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

