Uomini e Donne, la sfida continua: testa a testa tra Trono Classico e Over (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Uomini e Donne continua la sua sfida tra Trono Classico e Trono Over, ma chi tra i due è il preferito del pubblico del piccolo schermo? Uomini e Donne in questi giorni è in pausa. Il programma di Maria De Filippi si gode le meritate vacanze, ma non temete perché a breve ritornerà sul piccolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 dicembre 2021)la suatra, ma chi tra i due è il preferito del pubblico del piccolo schermo?in questi giorni è in pausa. Il programma di Maria De Filippi si gode le meritate vacanze, ma non temete perché a breve ritornerà sul piccolo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - matteosalvinimi : In visita al carcere di San Vittore, per portare un panettone e un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia… - melancholia_LC : RT @hi3ut: 'Gli uomini vedono sempre e comunque le donne come un oggetto inferiore a loro' 'Stan list dei miei uomini coreani preferiti a c… - moira_carraro : RT @Saverio221B: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istin… -