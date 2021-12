Treni nel caos per il Covid tra ritardi e cancellazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Tra positivi e quarantene, il Covid sta lasciando a casa centinaia di dipendenti delle Ferrovie in Italia, con la conseguenza di numerosi collegamenti cancellati, soprattutto a livello locale. Trenitalia ha soppresso o sostituito con autobus il 5% delle corse programmate, concentrando le modifiche negli orari di minore flusso. Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ha fatto sapere di aver soppresso un centinaio di corse al giorno sulle oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività. Questo a causa di un 12% di assenze sulle 1.300 persone della forza lavoro, compresi molti capitreno e macchinisti. Problemi anche per la Circumvesuviana, la ferrovia locale che collega Napoli con i centri dell'area vesuviana e della costiera sorrentina. L'Ente Autonomo Volturno ha fatto sapere che "causa improvvisa ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) AGI - Tra positivi e quarantene, ilsta lasciando a casa centinaia di dipendenti delle Ferrovie in Italia, con la conseguenza di numerosi collegamenti cancellati, soprattutto a livello locale.talia ha soppresso o sostituito con autobus il 5% delle corse programmate, concentrando le modifiche negli orari di minore flusso. Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Lombardia, ha fatto sapere di aver soppresso un centinaio di corse al giorno sulle oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività. Questo a causa di un 12% di assenze sulle 1.300 persone della forza lavoro, compresi molti capitreno e macchinisti. Problemi anche per la Circumvesuviana, la ferrovia locale che collega Napoli con i centri dell'area vesuviana e della costiera sorrentina. L'Ente Autonomo Volturno ha fatto sapere che "causa improvvisa ...

