Sud, farmacie e dispersione scolastica: pubblicati due bandi per 140 milioni di euro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "Chiudiamo il 2021 con due bandi di alto valore sociale. Affrontiamo cosi' le due grandi emergenze che il Covid ha portato alla luce: la carenza di presidi sanitari, soprattutto nelle aree interne, e le conseguenze gravissime di un anno di Dad sulle competenze di migliaia di studenti e sui tassi di abbandono scolastico". Cosi' il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta la pubblicazione dell'avviso pubblico sulle farmacie rurali, formalizzata ieri, e di quello sulla povertà educativa che sarà online a partire da oggi. La prima iniziativa mette a disposizione 100 milioni di euro (di cui il 50% vincolati al Sud) per investimenti di potenziamento delle farmacie rurali presenti nei centri con meno di tremila abitanti. Ciascuna farmacia potrà ottenere un contributo fino a 44mila ...

