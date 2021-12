Ristorazione, Fipe Confcommercio: boom di disdette, 25-30% di rinunce per contagi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rispetto alle chiusure imposte per legge lo scorso anno, il prossimo capodanno vedrà nuovamente la Ristorazione accogliere la clientela nei propri locali. Tuttavia le aspettative rischiano di rimanere disattese per i 70mila ristoranti che apriranno le porte a chi vorrà celebrare l’arrivo del 2022 con una cena fuori casa. L’impennata di contagi degli ultimi giorni e i tempi imposti dalla quarantena stanno avendo l’effetto di moltiplicare le disdette. Il 25-30% circa di media, secondo Fipe Confcommercio. “Che ci fosse una flessione rispetto al 2019 era previsto – sottolinea la Fipe -, anche perché sapevamo di dover fare a meno di una larga fetta di turisti stranieri, ma qui siamo di fronte a un quadro inaspettato fino solo a pochi giorni fa. Ci sono locali che in 3 giorni hanno visto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Rispetto alle chiusure imposte per legge lo scorso anno, il prossimo capodanno vedrà nuovamente laaccogliere la clientela nei propri locali. Tuttavia le aspettative rischiano di rimanere disattese per i 70mila ristoranti che apriranno le porte a chi vorrà celebrare l’arrivo del 2022 con una cena fuori casa. L’impennata didegli ultimi giorni e i tempi imposti dalla quarantena stanno avendo l’effetto di moltiplicare le. Il 25-30% circa di media, secondo. “Che ci fosse una flessione rispetto al 2019 era previsto – sottolinea la-, anche perché sapevamo di dover fare a meno di una larga fetta di turisti stranieri, ma qui siamo di fronte a un quadro inaspettato fino solo a pochi giorni fa. Ci sono locali che in 3 giorni hanno visto ...

