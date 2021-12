Quel cortocircuito tra intellettuali e mainstream Il 100° commento di Pellicciari

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A prescindere dal contesto in cui avviene, il raggiungimento di un traguardo simbolico, piccolo o grande, individuale o collettivo che sia, giustifica che venga salutato con un qualcosa di irrituale e unico, per rimarcare l’eccezionalità del momento. L’evidente rischio nell’occasione è di prendersi troppo sul serio e cadere in una ridonante retorica che distorca la percezione dello scorrere del tempo. Nella stragrande maggioranza dei casi le celebrazioni sono importanti per i contemporanei; molto meno per i lontani posteri, portati a dimenticarsene e a sostituirle con altre ricorrenze del loro tempo. Tra qualche secolo molto ancora verrà ricordato dell’attuale pandemia da Covid. Molto meno di elenchi di traguardi sportivi oggi definiti storici con eccessiva generosità. Di certo nulla del personalissimo obiettivo, con questo di oggi, dei nostri 100 articoli pubblicati su questa rivista, ...