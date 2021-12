Quarantene | il Sudoku delle nuove regole

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha esaminato le richiesteRegioni per esprimere un parere sullemisure da adottare che entreranno in vigore a gennaio necessarie per fermare l’aumento dei contagi. I temi affrontati per scongiurare una paralisi di tutte le attività del Paese riguardano la modifica dei giorni di quarantena e del contact tracing, l’obbligo vaccinale al lavoro esteso per ulteriori categorie, prolungare le vacanze natalizie a causa dei contagi nelle scuole e incentivare meccanismi che favoriscano la vaccinazione soprattutto degli over 50. Alle 18,30 il Consiglio dei Ministri si è riunito valutare le indicazioni del Cts eRegioni. Modifica tempi di quarantena Il Cts avrebbe avrebbe chiesto di ridurre i tempi della quarantena da sette a cinque giorni e tampone per i vaccinati con dose booster non impiegati ...