Quarantene brevi per i vaccinati, oggi il Cts decide (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid è cambiato e andrebbero cambiate anche le regole per tracciarlo e contenerlo. Questa la linea delle Regioni, che da giorni chiedono una modifica al protocollo delle Quarantene in vigore. Chi entra in contatto con un positivo deve rimanere 10 giorni in isolamento, 7 se è vaccinato con la terza dose. oggi il Cts (Comitato tecnico scientifico) scioglierà le riserve e darà il suo parere decisivo. Sul tavolo l’ipotesi di annullare la quarantena per chi ha ricevuto anche la dose booster del vaccino anti-covid e di ridurre a 5 giorni l’isolamento per chi ha ricevuto due dosi. Più probabile invece che venga decisa una linea più mite. Una sorta di compromesso che potrebbe portare alla riduzione della quarantena a 5 giorni per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. La decisione arriverà nel tardo pomeriggio e potrebbe portare con sé anche nuove regole per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid è cambiato e andrebbero cambiate anche le regole per tracciarlo e contenerlo. Questa la linea delle Regioni, che da giorni chiedono una modifica al protocollo dellein vigore. Chi entra in contatto con un positivo deve rimanere 10 giorni in isolamento, 7 se è vaccinato con la terza dose.il Cts (Comitato tecnico scientifico) scioglierà le riserve e darà il suo parere decisivo. Sul tavolo l’ipotesi di annullare la quarantena per chi ha ricevuto anche la dose booster del vaccino anti-covid e di ridurre a 5 giorni l’isolamento per chi ha ricevuto due dosi. Più probabile invece che venga decisa una linea più mite. Una sorta di compromesso che potrebbe portare alla riduzione della quarantena a 5 giorni per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino. La decisione arriverà nel tardo pomeriggio e potrebbe portare con sé anche nuove regole per ...

