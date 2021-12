Pieve a Nievole (Pt): crolla una palazzina, residenti fuorfi dalle abitazioni. Ricerche dei vigili del fuoco (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri Le cause del crollo sono in corso di accertamento L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri Le cause del crollo sono in corso di accertamento L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

cronaca_news : Crolla palazzina a Pieve di Nievole (Pistoia): i residenti in strada, non risultano dispersi ma si cerca tra la mac… - FirenzePost : Pieve a Nievole (Pt): crolla una palazzina, residenti fuorfi dalle abitazioni. Ricerche dei vigili del fuoco - Radio1Rai : ??#Pistoia Crolla palazzina a Pieve a Nievole. I Vigili del Fuoco @emergenzavvf, intervenuti sul luogo in cui alle 0… - iltirreno : Pieve a Nievole: madre e figlio che abitavano all'interno dell'abitazione erano già usciti. Ma i vigili del fuoco c… - Nazione_Pistoia : Il crollo della palazzina a Pieve a Nievole -