Piemonte, aumentano i focolai nelle scuole: 255 in totale, oltre 1000 in quarantena. Tutti i dati della Regione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Regione Piemonte pubblica i dati aggiornati al 28/12 relativi ai contagi nelle scuole (nidi, infanzia, primaria, medie e superiori) e il focus su vaccinazione studenti e personale scolastico. Dal report emerge un aumento dei focolai all'interno delle aule scolastiche: da 172 a 255 nella settimana dal 20 al 26 dicembre.

