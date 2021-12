Patent box in sinergia con il credito R&S (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il nuovo Patent box ha avuto una genesi travagliata, introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 6 del decreto legge 146, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2021 convertito con ... Leggi su italiaoggi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il nuovobox ha avuto una genesi travagliata, introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 6 del decreto legge 146, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21 ottobre 2021 convertito con ...

Advertising

ItaliaOggi : Patent box in sinergia con il credito R&S - TutelaMarchio : Gibus sigla l'accordo preventivo per il Patent Box 2016-2020 - - TutelaMarchio : Patent Box per Gibus - SoldiOnline: ... a imprese che producono redditi attraverso l'utilizzo diretto e indiretto d… - MilanoFinanza : Gibus sigla l'accordo preventivo per il Patent Box 2016-2020 - Gemelli_Amber : FISCO -