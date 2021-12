Ogni tre giorni una donna è stata uccisa, il bilancio della polizia: nel 2021 più femmicidi e omicidi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Resta sostanzialmente stabile il numero degli omicidi in Italia. Tranne nel caso in cui a morire è una donna: i femminicidi sono in crescita, con una donna ammazzata Ogni tre giorni – anzi, anche meno – principalmente per mano del marito, del partner o dell’ex in più della metà dei casi, a volte di altri famigliari, assai più raramente da sconosciuti (nel 13% dei casi). A confermare quella che è la sensazione terribile che emerge dalle cronache quotidiane del paese è il consuntivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza diffuso oggi. «Per quanto riguarda il più grave dei reati, vale a dire l’omicidio nel 2021 si conferma la tendenza generale: i dati aggiornati al 26 dicembre di quest’anno fanno registrare 289 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Resta sostanzialmente stabile il numero degliin Italia. Tranne nel caso in cui a morire è una: i femminicidi sono in crescita, con unaammazzatatre– anzi, anche meno – principalmente per mano del marito, del partner o dell’ex in piùmetà dei casi, a volte di altri famigliari, assai più raramente da sconosciuti (nel 13% dei casi). A confermare quella che è la sensazione terribile che emerge dalle cronache quotidiane del paese è il consuntivo del DipartimentoPubblica Sicurezza diffuso oggi. «Per quanto riguarda il più grave dei reati, vale a dire l’o nelsi conferma la tendenza generale: i dati aggiornati al 26 dicembre di quest’anno fanno registrare 289 ...

