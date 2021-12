Nucleare | la Germania inizia a spegnere le sue centrali “Quello dell’atomo è un business economicamente morto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’Unione europea sarà pure indecisa sul futuro del, tanto da rinviare al prossimo 18 gennaio la decisione sull’inclusione dell’energiae del gas nella tassonomia verde, ma lano. E va dritta per la sua strada, contro mezza Europa che parla di scelte scellerate (mentre l’altra metà è con Berlino). Durante la notte di Capodanno verranno scollegate dalla rete elettrica tre delle seidel Paese, quelle più obsolete. Si tratta degli impianti di Gundremmingen, in Baviera, Grohnde in Bassa Sassonia e Brokdorf (Schleswig-Holstein). Ed è così, come ricorda Il Manifesto, che si mantiene la promessa fatta dieci anni fa da Angela Merkel (dopo il disastro di Fukushima) su pressione del movimento antinuclearista e confermata nel patto di governo di Socialdemocratici, Verdi e Liberali della Fdp, ...