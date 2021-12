Napoli | rinnovo Insigne | De Laurentiis non rilancia | la storia è chiusa

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nonostante le voci della maxi offerta del Toronto per, Denonper il. La trattativa con ilè quindiLa maxi offerta del Toronto ha fatto vacillareda tanto che il 10 della Nazionale si sarebbe ormai convinto di accettare. E se qualcuno si fosse aspettato un rilancio delè rimasto deluso. Nessuna contro proposta da parte degli azzurri, fermi sulle loro posizioni e cifre. Come riportato il Corriere dello Sport, una controfferta da parte di Desarebbe da considerare come un vero e proprio colpo di teatro. Il patron dei partenopei non è nuovo a simili azioni, ma al momento latra ilè da ...

ASCOLTA Nonostante le voci della maxi offerta del Toronto per Insigne, De Laurentiis non rilancia per il. La trattativa con ilè quindi chiusa La maxi offerta del Toronto ha fatto vacillare Insigne da tanto che il 10 della Nazionale si sarebbe ormai convinto di accettare. E se qualcuno si ......gli impegni della squadra e siccome già tra il 6 e il 12 del mese i bianconeri incroceranno,... Sono stati avviati i colloqui e noi non siamo contrari a un. Se ci saranno eventuali ...Il futuro di Lorenzo Insigne si decide nelle prossime settimane. L'offerta del Toronto per trasferirsi in MLS è sul piatto e le cifre sono da capogiro, anche se le versioni sono variegate. Si parla co ...Il calcio europeo, attualmente, attrae meno rispetto a quello extraeuropeo? Insigne potrebbe ripetere ciò che fece Giovinco e non solo ...