Marco Piuri resta a.d. di Trenord, ecco il nuovo Cda (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Marco Piuri e Federica Santini sono confermati rispettivamente nei ruoli di amministratore delegato e presidente di Trenord. Saranno affiancati dal neo eletto consiglio d'amministrazione, così composto: Stefano Erba, Maria Luisa Grilletta, Alberto Lacchini e Alessandro Zoratti. Fissate anche le priorità per il nuovo mandato: il completamento del piano di rinnovo della flotta già in corso, l'impegno a porre la mobilità ferroviaria al centro della riflessione sulla transizione ecologica e un rinnovato focus sulla qualità del servizio.

