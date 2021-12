Manovra, cose c’è nei 1.013 commi. Ecco le principali misure per il 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Partita da palazzo Chigi con 218 articoli, arriva al taglio del nastro con un solo articolo di 1.013 commi per effetto dell’ormai consolidato metodo di lavoro, che porta inevitabilmente all’approvazione della legge di bilancio con voto di fiducia su un maxiemendamento. Le misure vanno dalla colossale riforma dell’irpef (anche se si tratta solo di un primo passaggio) al vaccino contraccettivo Gonacon per affrontare l’emergenza cinghiali. Affianco alla politica di bilancio dei prossimi tre anni si leggono misure micro e di natura settoriale, che trovano sempre spazio nella Manovra, anche se vietati formalmente. L’iter parlamentare si è svolto in una versione assolutamente inedita, con le votazioni degli emendamenti concentrati in un’unica seduta, in commissione Bilancio a palazzo Madama, durata 14 ore. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Partita da palazzo Chigi con 218 articoli, arriva al taglio del nastro con un solo articolo di 1.013per effetto dell’ormai consolidato metodo di lavoro, che porta inevitabilmente all’approvazione della legge di bilancio con voto di fiducia su un maxiemendamento. Levanno dalla colossale riforma dell’irpef (anche se si tratta solo di un primo passaggio) al vaccino contraccettivo Gonacon per affrontare l’emergenza cinghiali. Affianco alla politica di bilancio dei prossimi tre anni si leggonomicro e di natura settoriale, che trovano sempre spazio nella, anche se vietati formalmente. L’iter parlamentare si è svolto in una versione assolutamente inedita, con le votazioni degli emendamenti concentrati in un’unica seduta, inssione Bilancio a palazzo Madama, durata 14 ore. ...

Advertising

fisco24_info : Manovra, cose c'è nei 1.013 commi. Ecco le principali misure per il 2022: Partita da palazzo Chigi con 218 articoli… - Leonida2022 : @rtl1025 @DavideGiac La fiducia? La 33° fiducia, i ministri hanno fatto poco o nulla, la manovra è stata fatta da p… - RoxyNiculescu : RT @Carla92042875: Ma com'è che stanno scappando un po' di cose ad un po' di gente ultimamente...? - alfsalerno : @JSfromWichita @Mov5Stelle Penso che dopo approvazione manovra il M5S DEVE uscire da questa ammucchiata,tanto in pr… - AlbertoPiazza10 : Comunque ormai ci sono così tanti positivi che non sarebbe poi un'idea così peregrina invertire l'ordine delle cose… -