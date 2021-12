Lockdown per no vax a gennaio 2022? L’ipotesi dopo l’aumento dei contagi in Italia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il virus corre, la pandemia non si può dire ancora sconfitta e i contagi in Italia, anche per ‘colpa’ della variante Omicron, sono in aumento. Solo ieri si sono registrati oltre 78.000 casi positivi, 202 morti, con un aumento di terapie intensive e ricoveri (tasso di positività al 7,6%). Dati leggermente lontani da quelli dell’anno scorso quando l’Italia era in una sorta di Lockdown per le festività, numeri che però continuano a spaventare, con le Regioni che cercano in tutti i modi di accelerare la campagna di vaccinazione, di spingere con le dosi booster. Lockdown per i no vax? E se da una parte il Governo ha cercato di correre ai ripari con il Decreto Festività, che di fatto impone l’utilizzo del Super Green Pass per partecipare alla ‘vita sociale’, indispensabile ora per bere anche un caffè al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il virus corre, la pandemia non si può dire ancora sconfitta e iin, anche per ‘colpa’ della variante Omicron, sono in aumento. Solo ieri si sono registrati oltre 78.000 casi positivi, 202 morti, con un aumento di terapie intensive e ricoveri (tasso di positività al 7,6%). Dati leggermente lontani da quelli dell’anno scorso quando l’era in una sorta diper le festività, numeri che però continuano a spaventare, con le Regioni che cercano in tutti i modi di accelerare la campagna di vaccinazione, di spingere con le dosi booster.per i no vax? E se da una parte il Governo ha cercato di correre ai ripari con il Decreto Festività, che di fatto impone l’utilizzo del Super Green Pass per partecipare alla ‘vita sociale’, indispensabile ora per bere anche un caffè al ...

