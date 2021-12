Infastidisce i clienti di una bar al Foro e aggredisce i poliziotti | denunciato e multato per la mascherina

Advertising

assisinews : Ubriaco e senza mascherina infastidisce i clienti di un bar: sanzionato -

Ultime Notizie dalla rete : Infastidisce clienti

Corriere Adriatico

... durante i controlli rafforzati su disposizione del questore, è stato chiamato ad intervenire al Foro Annonario dove era stata segnalata una persona che importunava i. APPROFONDIMENTI LA ...Un comportamento chei vicini di tavolo, distrae dalle conversazioni con gli altri ... in teoria " ha continuato il direttore di sala " Però in pratica vediamo iscalpitare per ...SENIGALLIA - Denunciato dalla polizia un 36enne senigalliese che lunedì pomeriggio ha creato trambusto al Foro Annonario. Ha molestato i clienti di un bar per poi scagliarsi contro gli ...Ieri mattina, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Reggio Emilia, Giuseppe Ferrari, volti al contrasto della criminalità diff ...