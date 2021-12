In Lombardia il picco non dipende solo dai tamponi. I conti di Bertolaso non tornano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “In Lombardia c’è un picco di contagi Covid perché si fanno tanti test”: a dirlo è Guido Bertolaso, consulente della Regione per la campagna vaccinale. “Dal 20 al 27 dicembre - spiega Bertolaso in un’intervista al Corriere - la Lombardia ha fatto 270 mila tamponi molecolari e 830 mila antigenici. Un milione di test. Nel resto d’Italia sono 4 milioni. Quindi il rapporto è di un milione contro quattro. Significa che qui c’è più attività diagnostica, più controllo e più indagine del virus”. Ma è proprio così? Facciamo chiarezza. In due anni di pandemia abbiamo imparato che numeri e statistiche rischiano di essere fuorvianti se non considerati nella loro interezza. Se analizzare il numero dei tamponi effettuati in una singola Regione è importante per comprenderne la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Inc’è undi contagi Covid perché si fanno tanti test”: a dirlo è Guido, consulente della Regione per la campagna vaccinale. “Dal 20 al 27 dicembre - spiegain un’intervista al Corriere - laha fatto 270 milamolecolari e 830 mila antigenici. Un milione di test. Nel resto d’Italia sono 4 milioni. Quindi il rapporto è di un milione contro quattro. Significa che qui c’è più attività diagnostica, più controllo e più indagine del virus”. Ma è proprio così? Facciamo chiarezza. In due anni di pandemia abbiamo imparato che numeri e statistiche rischiano di essere fuorvianti se non considerati nella loro interezza. Se analizzare il numero deieffettuati in una singola Regione è importante per comprenderne la ...

