Immobile, altro tampone per la libertà: resta in attesa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - Ci siamo, Ciro Immobile è quasi pronto a tornare in campo dopo il Covid - 19. C'è speranza intorno al suo possibile ritorno, ma nessuna conferma per ora. Serve cautela. Il bomber della Lazio, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 dicembre 2021) ROMA - Ci siamo, Ciroè quasi pronto a tornare in campo dopo il Covid - 19. C'è speranza intorno al suo possibile ritorno, ma nessuna conferma per ora. Serve cautela. Il bomber della Lazio, ...

