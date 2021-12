Il Sassuolo prepara il colpo | è un bomber della Serie C!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Luca Moro, classe 2001, punta centrale, in prestito dal Padova al Catania, è capocannoniere del campionato diC, dove ha segnato 18 gol., calciomercato, Luca MoroI neroverdi mostrano grande interesse nei confronti del ventenne italiano, convocato anche in nazionale Under 20, e sarebbero disposti a offrirgli un contratto di 3 milioni a stagione. Secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, su di lui ci sarebbero anche la Juventus e il Parma, ma ilè in netto vantaggio. Sia la società emiliana sia la società veneta, che detiene il cartellino del giocatore, vorrebbe chiudere l’affare al più presto, già nei prossimi giorni, anche se il trasferimento avverrebbe a fine stagione. Ludovica Mauro