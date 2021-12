Il frammento di osso umano ritrovato nel Po che potrebbe appartenere a Saman Abbas

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) A Boretto, nella zona del Po, è statounosseo che la Procura di Reggio Emilia ritiene possa, la 18enne pakistana sparita il primo maggio da Novellara e per la cui scomparsa sono indagati i genitori, uno zio e due cugini, accusati di averla uccisa perché si rifiutava di prestarsi a un matrimonio combinato. I carabinieri del Ris di Parma sono stati incaricati dal pm Laura Galli di effettuare esami specialistici per estrapolare il profilo biologico del dna. Secondo le prime informazioni, il reperto è stato ripescato direttamente dall’acqua il 3 novembre. Le analisi richiedono tempo e accuratezza: gli investigatori sono chiamati a isolare il profilo genetico per capire se i resti appartengano o meno a. Un ...