"I trans non sono donne", scatta la furia del politicamente corretto: studentessa deve cambiare città (Di mercoledì 29 dicembre 2021) "I trans non sono donne". Su Lisa Keogh, una studentessa di 29 anni e madre di due figli, si è riversata una valanga d'odio per avere espresso un'opinione. Stava frequentando una lezione online su genere e femminismo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Abertay University di Dundee, Scozia. Quando ha espresso una semplice e banale critica. Ciò che stava sentendo non la convinceva. "Stavamo parlando di diritti per le donne, e ho detto che non credo che una donna transgender sia davvero una donna", ha detto la Keogh. "I trans non sono donne": la studentessa dovrà lasciare Dundee "Ho detto che la mia definizione di donna è qualcuno con una vagina" ha sottolineato la studentessa affermando, in ...

