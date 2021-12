I film in uscita nel 2022 più attesi al cinema (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quali sono i film da non perdere al cinema nel corso del 2022? Si parte alla grande con il ritorno di Matrix e di Ghostface nel sequel di Scream. Si prosegue con un po’ di fibrillazione in attesa del nuovo Batman con Robert Pattonson e di Top Gun: Maverick, del remake di Scarface, firmato dal nostro Luca Guadagnino, e di Avatar 2, programmato per il prossimo Natale. Allacciate le cinture. I 10 film + 1 da non perdere nel 2022 Matrix: Resurrections (dal 1° gennaio 2022) Il 2022 parte col botto. Il 1° gennaio infatti arriva nelle sale Matrix Resurrections, quarto sequel del franchise targato Wachowski che nel 1999 rivoluzionarono il genere sci-fi. Nel questo capitolo ritroviamo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli ruoli di Neo e Trinity. Non ci sarà invece Laurence ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quali sono ida non perdere alnel corso del? Si parte alla grande con il ritorno di Matrix e di Ghostface nel sequel di Scream. Si prosegue con un po’ di fibrillazione in attesa del nuovo Batman con Robert Pattonson e di Top Gun: Maverick, del remake di Scarface, firmato dal nostro Luca Guadagnino, e di Avatar 2, programmato per il prossimo Natale. Allacciate le cinture. I 10+ 1 da non perdere nelMatrix: Resurrections (dal 1° gennaio) Ilparte col botto. Il 1° gennaio infatti arriva nelle sale Matrix Resurrections, quarto sequel del franchise targato Wachowski che nel 1999 rivoluzionarono il genere sci-fi. Nel questo capitolo ritroviamo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss negli ruoli di Neo e Trinity. Non ci sarà invece Laurence ...

