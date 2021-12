Guasto a un tir lungo la Telesina | traffico paralizzato

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unregistrato ai danni di un tir sta causando non pochi disagi alla circolazionela Statale, all’altezza del chilometro 60, nei pressi dello svincolo per Campobasso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso stradale, che stanno provvedendo alla rimozione del camion.in entrambi i sensi di marcia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

