Giucas Casella bomba, un brutto attaccato: "Falsi come..." (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Biagio D'Anelli ha appena lasciato la casa del Grande Fratello Vip, ma è già un diluvio. Un'intervista a Casa Chi, un ex Gieffino, lo ha trascinato ad alcuni dei suoi ex compagni di reality. L'editorialista ha criticato Giucas Casella, Manila Nazzaro e Carmen Russo, accusandoli di Falsità. “Ho cambiato idea su qualcuno dall'esterno all'interno? Direi piuttosto che ho cambiato idea per tutti. Bad Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi ho visto dei loro film specifici. Mi fa ridere che abbiano una bugia pazzesca che hanno acquisito nei tre mesi in cui hanno pascolato. Ad esempio, Manila è venuta da me per dirmi "sei un vero uomo, ti proponi a Miriana". Ma poi si nasconde in bagno con Carmen e Katia per dire che è la mia strategia. Hanno detto che avevo intenzione di prendere Miriana. la verità ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Biagio D'Anelli ha appena lasciato la casa del Grande Fratello Vip, ma è già un diluvio. Un'intervista a Casa Chi, un ex Gieffino, lo ha trascinato ad alcuni dei suoi ex compagni di reality. L'editorialista ha criticato, Manila Nazzaro e Carmen Russo, accusandoli dità. “Ho cambiato idea su qualcuno dall'esterno all'interno? Direi piuttosto che ho cambiato idea per tutti. Bad Manila,, Carmen Russo, perché poi ho visto dei loro film specifici. Mi fa ridere che abbiano una bugia pazzesca che hanno acquisito nei tre mesi in cui hanno pascolato. Ad esempio, Manila è venuta da me per dirmi "sei un vero uomo, ti proponi a Miriana". Ma poi si nasconde in bagno con Carmen e Katia per dire che è la mia strategia. Hanno detto che avevo intenzione di prendere Miriana. la verità ...

Advertising

BITCHYFit : Giucas Casella e Sophie Codegoni, l’attacco di un ex gieffino: “Falsi come i soldi del Monopoli” - odalysio : RT @alzastovolume: live giorno 7 gennaio: In regia 1 un'avvincente torneo di burraco tra Katia Ricciarelli Giucas casella e Kabir Bedi che… - WhatAFuckFuck : RT @alzastovolume: live giorno 7 gennaio: In regia 1 un'avvincente torneo di burraco tra Katia Ricciarelli Giucas casella e Kabir Bedi che… - alzastovolume : live giorno 7 gennaio: In regia 1 un'avvincente torneo di burraco tra Katia Ricciarelli Giucas casella e Kabir Bedi… - saraa_lllops : Mia nonna mi sta raccontando la storia di Giucas Casella #gfvip6 -