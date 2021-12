GF Vip | Sonia Bruganelli sostituita da Laura Freddi | «Daje tutta»

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è stata scelta da Alfonso Signorini come sostituta dial GF Vip. La notizia ha fatto il giro del web in un lampo e ha scatenato il caos. La moglie di Paolo Bonolis ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza. GF Vip:daLa prossima puntata del GF Vip, in onda lunedì 3 gennaio 2022, vedrà una grande assente. Stiamo parlando di, in vacanza conla sua famiglia a Dubai. L'opinionista, nonostante l'impegno di lavoro preso con Alfonso Signorini, non ha potuto rinunciare a trascorrere il Capodanno all'estero. Pertanto, il conduttore del reality e il suo staff hanno dovuto trovare una soluzione. Chi ...