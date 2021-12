Covid | Lopalco | Positivi ma non malati | grazie ai vaccini

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Gli oltre 78mila casi registrati ieri “sono tamponie non. Un anno fa dovevamo allarmaci perché avremmo avuto migliaia di persone con una polmonite, ma oggi,ai, la stragrande maggioranza di questi casi sono asintomatici o con forme lievi”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di igiene all’Università del Salento, facendo il punto sulla situazionein Italia. “Un messaggio che vorrei mandare ai non vaccinati è che non possono più cullarsi sul fatto che ci sono milioni di italiani immunizzati – avverte– Oggi vanno incontro ad un rischio altissimo di infettarsi e di avere conseguenze molto diverse da chi è immunizzato con tre dosi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.