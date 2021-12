Covid, Garattini: Obbligo vaccinale, lockdown per i no vax, niente tamponi per il Green pass (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il governo, per contenere la pandemia, ha ancora tre strade: Obbligo vaccinale, lockdown per i no vax, eliminare i tamponi dal Green pass. Ma la prima via è quella maestra, non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio”. Lo dice il farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri, in un’intervista a Qn. “Non è accettabile – aggiunge – che ancora così tante persone rifiutino l’antidoto incidendo sulla situazione generale. La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva è no vax. Il governo deve avere il coraggio di prendere questa decisione. I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Il governo, per contenere la pandemia, ha ancora tre strade:per i no vax, eliminare idal. Ma la prima via è quella maestra, non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio”. Lo dice il farmacologo Silvio, fondatore dell’Istituto Mario Negri, in un’intervista a Qn. “Non è accettabile – aggiunge – che ancora così tante persone rifiutino l’antidoto incidendo sulla situazione generale. La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva è no vax. Il governo deve avere il coraggio di prendere questa decisione. I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

