Borsa: Europa parte fiacca, bene Londra (+0,87%) (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avvio fiacco per le principali Borse europee, con l'eccezione di Londra che ha iniziato le contrattazioni in deciso rialzo, con l'indice Ftse 100 che sale dello 0,87% a 7.436 punti. A Francoforte l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avvio fiacco per le principali Borse europee, con l'eccezione diche ha iniziato le contrattazioni in deciso rialzo, con l'indice Ftse 100 che sale dello 0,87% a 7.436 punti. A Francoforte l'...

