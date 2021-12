Battuto ogni record sulle fiducie. Adesso Draghi è davvero il Migliore. Sono 34 i voti blindati in appena dieci mesi. Mai nessuno aveva umiliato tanto il Parlamento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ora è ufficiale: il governo di Mario Draghi diventa davvero il Migliore. Almeno in materia di fiducie poste sui provvedimenti. Un primato che è effettivamente arrivato. Peccato che non sia propriamente invidiabile e ignorato dagli incensatori in servizio permanente. Con quella a Montecitorio sulla Legge di Bilancio, infatti, si balza a quota 34 votazioni blindate, equamente distribuite tra Camera e Senato, in appena dieci mesi, sfondando il numero simbolico delle 30 questioni di fiducia in meno di un anno. La media è davvero da record; 3,4 al mese, nettamente al di sopra rispetto a quella dell’esecutivo di Mario Monti, che si era fermato a 3 (qui un focus di Openpolis). SPRINT AUTUNNALE. Ancora più impietoso il raffronto con altri ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ora è ufficiale: il governo di Mariodiventail. Almeno in materia diposte sui provvedimenti. Un primato che è effettivamente arrivato. Peccato che non sia propriamente invidiabile e ignorato dagli incensatori in servizio permanente. Con quella a Montecitorio sulla Legge di Bilancio, infatti, si balza a quota 34 votazioni blindate, equamente distribuite tra Camera e Senato, in, sfondando il numero simbolico delle 30 questioni di fiducia in meno di un anno. La media èda; 3,4 al mese, nettamente al di sopra rispetto a quella dell’esecutivo di Mario Monti, che si era fermato a 3 (qui un focus di Openpolis). SPRINT AUTUNNALE. Ancora più impietoso il raffronto con altri ...

