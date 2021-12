Barcellona, il nuovo stadio sarà un gioiello da un miliardo e mezzo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il progetto Espai Barça è stato approvato dagli oltre 42mila soci del Barcellona il 19 dicembre con larga maggioranza (87.8%) per un costo che si aggirerà intorno al miliardo e mezzo di euro. La stima ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il progetto Espai Barça è stato approvato dagli oltre 42mila soci delil 19 dicembre con larga maggioranza (87.8%) per un costo che si aggirerà intorno aldi euro. La stima ...

